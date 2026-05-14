恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數248099張增逾二萬三張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為248099張，較前增23566張；若計入其他月份的未平倉合約，總數293977張，增25198張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/05(三)
|248099
|23566
|293977
|25198
|12/05(二)
|224533
|1581
|268779
|2384
|11/05(一)
|222952
|-1632
|266395
|-1826
|08/05(五)
|224584
|-4407
|268221
|-4620
|07/05(四)
|228991
|-6759
|272841
|-6221
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/05(三)
|64391
|-1837
|96858
|-448
|12/05(二)
|66228
|116
|97306
|658
|11/05(一)
|66112
|1344
|96648
|1294
|08/05(五)
|64768
|1838
|95354
|2107
|07/05(四)
|62930
|-221
|93247
|33
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社14日專訊》
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