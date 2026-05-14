恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數291029張增逾四萬八張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為291029張，較前增48573張；若計入其他月份的未平倉合約，總數351263張，增55997張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/05(三)
|291029
|48573
|351263
|55997
|12/05(二)
|242456
|9000
|295266
|9143
|11/05(一)
|233456
|-2404
|286123
|-985
|08/05(五)
|235860
|-12739
|287108
|-12932
|07/05(四)
|248599
|28654
|300040
|29126
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/05(三)
|135358
|-90
|171272
|-637
|12/05(二)
|135448
|890
|171909
|815
|11/05(一)
|134558
|2509
|171094
|2561
|08/05(五)
|132049
|-5751
|168533
|-6627
|07/05(四)
|137800
|15582
|175160
|15855
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社14日專訊》
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