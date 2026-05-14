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14/05/2026 09:15

期指高開529點報26823，國指期貨升181點報9044

　　期指高開529點報26823，國指期貨高開181點報9044，科指期貨高開164點報5270。
《經濟通通訊社14日專訊》

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