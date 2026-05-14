期指高開529點報26823，國指期貨升181點報9044

期指高開529點報26823，國指期貨高開181點報9044，科指期貨高開164點報5270。
《經濟通通訊社14日專訊》
【你點睇？】習特會本周北京舉行，你認為今次中美雙方最優先想解決的是？特朗普今次訪華最主要目的是？ ► 立即投票
14/05/2026 09:15
期指高開529點報26823，國指期貨高開181點報9044，科指期貨高開164點報5270。
《經濟通通訊社14日專訊》
【你點睇？】習特會本周北京舉行，你認為今次中美雙方最優先想解決的是？特朗普今次訪華最主要目的是？ ► 立即投票
上一篇新聞︰14/05/2026 15:04 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7487.25升17.75點
下一篇新聞︰14/05/2026 09:10 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7487.8升18.3點
14/05/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報26303點，跌34點，低水86點
14/05/2026 17:02 《外圍焦點》堪薩斯城聯儲總裁發表講話，美國公布零售銷售等數據
14/05/2026 16:31 即月期指最後交易價26337升43點，低水52點
14/05/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數291029張增逾四萬八張
14/05/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數248099張增逾二萬三張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N