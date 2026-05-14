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期貨新聞

14/05/2026 16:31

即月期指最後交易價26337升43點，低水52點

　　即月期指最後交易價26337，升43點，低水52點，暫成交113650張。即月國指期貨最後交易價8860，跌3點，高水1點，暫成交97573張。另外，即月科指期貨最後交易價5088，跌18點，高水12點，暫成交163729張。
《經濟通通訊社14日專訊》

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