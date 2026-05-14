即月期指最後交易價26337升43點，低水52點

即月期指最後交易價26337，升43點，低水52點，暫成交113650張。即月國指期貨最後交易價8860，跌3點，高水1點，暫成交97573張。另外，即月科指期貨最後交易價5088，跌18點，高水12點，暫成交163729張。

《經濟通通訊社14日專訊》