恒指期貨現貨月份未平倉合約總數151564張，減19343張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為151564張，較前減19343張；若計入其他月份的未平倉合約，總數168072張，減19533張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|14/05(四)
|151564
|-19343
|168072
|-19533
|13/05(三)
|170907
|36271
|187605
|39605
|12/05(二)
|134636
|3354
|148000
|3492
|11/05(一)
|131282
|104
|144508
|281
|08/05(五)
|131178
|-7907
|144227
|-7612
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|14/05(四)
|42646
|6573
|50606
|6291
|13/05(三)
|36073
|-2454
|44315
|-2423
|12/05(二)
|38527
|1745
|46738
|1862
|11/05(一)
|36782
|321
|44876
|556
|08/05(五)
|36461
|3129
|44320
|3302
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社15日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇