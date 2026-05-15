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期貨新聞

15/05/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數233726張，減逾萬四張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為233726張，較前減14373張；若計入其他月份的未平倉合約，總數279847張，減14130張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
14/05(四)233726-14373279847-14130
13/05(三)2480992356629397725198
12/05(二)22453315812687792384
11/05(一)222952-1632266395-1826
08/05(五)224584-4407268221-4620

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
14/05(四)6892245311016754817
13/05(三)64391-183796858-448
12/05(二)6622811697306658
11/05(一)661121344966481294
08/05(五)647681838953542107

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社15日專訊》

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