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期貨新聞

18/05/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數155145張，增3581張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(15日)共為155145張，較前增3581張；若計入其他月份的未平倉合約，總數171494張，增3422張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
15/05(五)15514535811714943422
14/05(四)151564-19343168072-19533
13/05(三)1709073627118760539605
12/05(二)13463633541480003492
11/05(一)131282104144508281

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
15/05(五)468884242549674361
14/05(四)426466573506066291
13/05(三)36073-245444315-2423
12/05(二)385271745467381862
11/05(一)3678232144876556

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社18日專訊》

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