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期貨新聞

18/05/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數238418張減7327張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(15日)共為238418張，較前減7327張；若計入其他月份的未平倉合約，總數305529張，減1666張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
15/05(五)238418-7327305529-1666
14/05(四)245745-45284307195-44068
13/05(三)2910294857335126355997
12/05(二)24245690002952669143
11/05(一)233456-2404286123-985

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
15/05(五)114512-20509155078-17320
14/05(四)135021-3371723981126
13/05(三)135358-90171272-637
12/05(二)135448890171909815
11/05(一)13455825091710942561

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社18日專訊》

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