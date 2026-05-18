即月期指最後交易價25612跌196點，低水63點

即月期指最後交易價25612，跌196點，低水63點，暫成交102560張。即月國指期貨最後交易價8588，跌72點，低水10點，暫成交97443張。另外，即月科指期貨最後交易價4845，跌79點，平水，暫成交145240張。
《經濟通通訊社18日專訊》
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18/05/2026 16:31
即月期指最後交易價25612，跌196點，低水63點，暫成交102560張。即月國指期貨最後交易價8588，跌72點，低水10點，暫成交97443張。另外，即月科指期貨最後交易價4845，跌79點，平水，暫成交145240張。
《經濟通通訊社18日專訊》
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