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期貨新聞

18/05/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報25636點，升24點，低水39點

　　即月期指在夜期時段開市報25600點，跌12點，低水75點，最新報25636點，升24點，低水39點，合約成交235張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8589點，升1點，低水9點，最新報8597點，升9點，低水1點，合約成交427張。
《經濟通通訊社18日專訊》

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