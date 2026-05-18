【夜期時段】即月期指最新報25636點，升24點，低水39點

即月期指在夜期時段開市報25600點，跌12點，低水75點，最新報25636點，升24點，低水39點，合約成交235張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8589點，升1點，低水9點，最新報8597點，升9點，低水1點，合約成交427張。

《經濟通通訊社18日專訊》