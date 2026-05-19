恒指期貨現貨月份未平倉合約總數162632張，增7487張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為162632張，較前增7487張；若計入其他月份的未平倉合約，總數185579張，增14085張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|18/05(一)
|162632
|7487
|185579
|14085
|15/05(五)
|155145
|3581
|171494
|3422
|14/05(四)
|151564
|-19343
|168072
|-19533
|13/05(三)
|170907
|36271
|187605
|39605
|12/05(二)
|134636
|3354
|148000
|3492
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|18/05(一)
|50294
|3406
|64800
|9833
|15/05(五)
|46888
|4242
|54967
|4361
|14/05(四)
|42646
|6573
|50606
|6291
|13/05(三)
|36073
|-2454
|44315
|-2423
|12/05(二)
|38527
|1745
|46738
|1862
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社19日專訊》
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