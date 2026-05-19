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期貨新聞

19/05/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數256817張減5984張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為256817張，較前減5984張；若計入其他月份的未平倉合約，總數314893張，減4944張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
18/05(一)256817-5984314893-4944
15/05(五)2628012907531983739990
14/05(四)233726-14373279847-14130
13/05(三)2480992356629397725198
12/05(二)22453315812687792384

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
18/05(一)8669920851315132877
15/05(五)846141569212863626961
14/05(四)6892245311016754817
13/05(三)64391-183796858-448
12/05(二)6622811697306658

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社19日專訊》

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