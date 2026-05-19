恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數256817張減5984張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為256817張，較前減5984張；若計入其他月份的未平倉合約，總數314893張，減4944張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|18/05(一)
|256817
|-5984
|314893
|-4944
|15/05(五)
|262801
|29075
|319837
|39990
|14/05(四)
|233726
|-14373
|279847
|-14130
|13/05(三)
|248099
|23566
|293977
|25198
|12/05(二)
|224533
|1581
|268779
|2384
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|18/05(一)
|86699
|2085
|131513
|2877
|15/05(五)
|84614
|15692
|128636
|26961
|14/05(四)
|68922
|4531
|101675
|4817
|13/05(三)
|64391
|-1837
|96858
|-448
|12/05(二)
|66228
|116
|97306
|658
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社19日專訊》
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