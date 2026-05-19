《外圍焦點》歐洲央行執委和美聯儲理事發表講話，美國公布成屋待完成銷售

美股昨日（18日）收市走勢分化，受美國國債息率攀升拖累，納指與標指連續第二個交易日下跌，而道指則逆市收高。投資者正密切關注中東戰局對油價的影響，以及英偉達(US.NVDA)即將公布的業績。道指收市升159.95點或0.32%，報49686.12點；標指跌5.45點或0.07%，報7403.05點；納指跌134.41點或0.51%，報26090.73點。港股方面，恒生指數收市報25797，升122點或0.5%，成交2722億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，歐洲央行執委連恩和美聯儲理事沃勒在歐洲央行研究會議上發表講話。8:10pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在2026年歐洲金融一體化會議上發表主旨演講。10:00pm，英倫銀行官員Tom Mutton參加有關人工智能監管的小組討論。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布3月貿易收支。今晚10:00pm，美國公布4月成屋待完成銷售，月率升幅料由1.5%收窄至1%。



在美國，今日公布業績的公司有：貝殼(US.BEKE)、嗶哩嗶哩(US.BILI)、億咖通科技(US.ECX)、家得寶(US.HD)、禾賽(US.HSAI)、萬物新生(US.RERE)、中通快遞(US.ZTO)等。

《經濟通通訊社19日專訊》