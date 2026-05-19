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19/05/2026 09:15

期指低開2點報25610，國指期貨跌21點報8567

　　期指低開2點報25610，國指期貨低開21點報8567，科指期貨低開26點報4819。
《經濟通通訊社19日專訊》

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