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期貨新聞

20/05/2026 16:31

即月期指最後交易價25573跌132點，低水78點

　　即月期指最後交易價25573，跌132點，低水78點，暫成交73925張。即月國指期貨最後交易價8595，跌28點，低水10點，暫成交64011張。另外，即月科指期貨最後交易價4874，升19點，平水，暫成交108162張。
《經濟通通訊社20日專訊》

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20/05/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數254961張減1856張

20/05/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數154872張，減7760張

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