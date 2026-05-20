即月期指最後交易價25573跌132點，低水78點

即月期指最後交易價25573，跌132點，低水78點，暫成交73925張。即月國指期貨最後交易價8595，跌28點，低水10點，暫成交64011張。另外，即月科指期貨最後交易價4874，升19點，平水，暫成交108162張。
《經濟通通訊社20日專訊》
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20/05/2026 16:31
即月期指最後交易價25573，跌132點，低水78點，暫成交73925張。即月國指期貨最後交易價8595，跌28點，低水10點，暫成交64011張。另外，即月科指期貨最後交易價4874，升19點，平水，暫成交108162張。
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