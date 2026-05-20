即月期指最後交易價25573跌132點，成交74045張

即月期指最後交易價25573，跌132點，低水78點，成交74045張。即月國指期貨最後交易價8595，跌28點，低水10點，成交64011張。另外，即月科指期貨最後交易價4874，升19點，平水，成交108162張。

《經濟通通訊社20日專訊》