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20/05/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報25601點，升28點，低水50點

　　即月期指在夜期時段開市報25577點，升4點，低水74點，最新報25601點，升28點，低水50點，合約成交200張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8591點，跌4點，低水14點，最新報8601點，升6點，低水4點，合約成交233張。
《經濟通通訊社20日專訊》

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20/05/2026 09:15  期指低開100點報25605，國指期貨跌15點報8608

20/05/2026 09:09  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7379.3升1.3點

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