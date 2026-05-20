【夜期時段】即月期指最新報25601點，升28點，低水50點

即月期指在夜期時段開市報25577點，升4點，低水74點，最新報25601點，升28點，低水50點，合約成交200張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8591點，跌4點，低水14點，最新報8601點，升6點，低水4點，合約成交233張。
《經濟通通訊社20日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
20/05/2026 17:20
即月期指在夜期時段開市報25577點，升4點，低水74點，最新報25601點，升28點，低水50點，合約成交200張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8591點，跌4點，低水14點，最新報8601點，升6點，低水4點，合約成交233張。
《經濟通通訊社20日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
下一篇新聞︰20/05/2026 17:16 《外圍焦點》FOMC發布會議記錄，歐元區公布CPI
20/05/2026 16:46 即月期指最後交易價25573跌132點，成交74045張
20/05/2026 16:31 即月期指最後交易價25573跌132點，低水78點
20/05/2026 15:05 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7386.0，升8點
20/05/2026 09:15 期指低開100點報25605，國指期貨跌15點報8608
20/05/2026 09:09 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7379.3升1.3點
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N