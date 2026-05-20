【夜期時段】即月期指最新報25601點，升28點，低水50點

即月期指在夜期時段開市報25577點，升4點，低水74點，最新報25601點，升28點，低水50點，合約成交200張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8591點，跌4點，低水14點，最新報8601點，升6點，低水4點，合約成交233張。

《經濟通通訊社20日專訊》