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期貨新聞

21/05/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數229364張增6087張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為229364張，較前增6087張；若計入其他月份的未平倉合約，總數300605張，增8087張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
20/05(三)22936460873006058087
19/05(二)223277-8534292518-7987
18/05(一)231811-6607300505-5024
15/05(五)238418-7327305529-1666
14/05(四)245745-45284307195-44068

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
20/05(三)119524-12671628231543
19/05(二)12079136871612804037
18/05(一)11710425921572432165
15/05(五)114512-20509155078-17320
14/05(四)135021-3371723981126

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社21日專訊》

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