恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數229364張增6087張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為229364張，較前增6087張；若計入其他月份的未平倉合約，總數300605張，增8087張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/05(三)
|229364
|6087
|300605
|8087
|19/05(二)
|223277
|-8534
|292518
|-7987
|18/05(一)
|231811
|-6607
|300505
|-5024
|15/05(五)
|238418
|-7327
|305529
|-1666
|14/05(四)
|245745
|-45284
|307195
|-44068
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/05(三)
|119524
|-1267
|162823
|1543
|19/05(二)
|120791
|3687
|161280
|4037
|18/05(一)
|117104
|2592
|157243
|2165
|15/05(五)
|114512
|-20509
|155078
|-17320
|14/05(四)
|135021
|-337
|172398
|1126
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社21日專訊》
【你點睇？】據報英國首相施紀賢正考慮辭任，你認為英國政局短期內會否持續動盪？ ► 立即投票