即月期指最後交易價25392跌182點，高水5點

即月期指最後交易價25392，跌182點，高水5點，暫成交100591張。即月國指期貨最後交易價8492，跌103點，高水17點，暫成交107627張。另外，即月科指期貨最後交易價4781，跌93點，高水12點，暫成交159491張。
《經濟通通訊社21日專訊》
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21/05/2026 16:31
即月期指最後交易價25392，跌182點，高水5點，暫成交100591張。即月國指期貨最後交易價8492，跌103點，高水17點，暫成交107627張。另外，即月科指期貨最後交易價4781，跌93點，高水12點，暫成交159491張。
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