【夜期時段】即月期指最新報25424點，升32點，高水37點

即月期指在夜期時段開市報25397點，升5點，高水10點，最新報25424點，升32點，高水37點，合約成交397張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8493點，升1點，高水18點，最新報8498點，升6點，高水23點，合約成交448張。

《經濟通通訊社21日專訊》