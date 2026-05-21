【夜期時段】即月期指最新報25424點，升32點，高水37點

即月期指在夜期時段開市報25397點，升5點，高水10點，最新報25424點，升32點，高水37點，合約成交397張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8493點，升1點，高水18點，最新報8498點，升6點，高水23點，合約成交448張。
《經濟通通訊社21日專訊》
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21/05/2026 17:20
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21/05/2026 15:03 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7433.3跌18.5點
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21/05/2026 09:05 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7423.0跌28.8點
21/05/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數229364張增6087張
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