【夜期時段】即月期指最新報25330點，跌224點，低水276點

即月期指在夜期時段開市報25542點，跌12點，低水64點，最新報25330點，跌224點，低水276點，合約成交2264張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8543點，跌1點，低水8點，最新報8466點，跌78點，低水85點，合約成交3240張。

《經濟通通訊社22日專訊》