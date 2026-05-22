【夜期時段】即月期指最新報25330點，跌224點，低水276點

即月期指在夜期時段開市報25542點，跌12點，低水64點，最新報25330點，跌224點，低水276點，合約成交2264張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8543點，跌1點，低水8點，最新報8466點，跌78點，低水85點，合約成交3240張。
《經濟通通訊社22日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
22/05/2026 17:20
即月期指在夜期時段開市報25542點，跌12點，低水64點，最新報25330點，跌224點，低水276點，合約成交2264張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8543點，跌1點，低水8點，最新報8466點，跌78點，低水85點，合約成交3240張。
《經濟通通訊社22日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
下一篇新聞︰22/05/2026 17:18 《外圍焦點》美聯儲理事發表講話，美國公布密大消費者信心指數
22/05/2026 16:46 即月期指最後交易價25554升162點，成交136200張
22/05/2026 16:31 即月期指最後交易價25554升162點，低水52點
22/05/2026 15:05 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7492.0，升26點
22/05/2026 09:15 期指高開207點報25599，國指期貨升76點報8568
22/05/2026 09:04 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7485.5升19.5點
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N