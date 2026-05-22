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期貨新聞

22/05/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報25330點，跌224點，低水276點

　　即月期指在夜期時段開市報25542點，跌12點，低水64點，最新報25330點，跌224點，低水276點，合約成交2264張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8543點，跌1點，低水8點，最新報8466點，跌78點，低水85點，合約成交3240張。
《經濟通通訊社22日專訊》

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22/05/2026 09:15  期指高開207點報25599，國指期貨升76點報8568

22/05/2026 09:04  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7485.5升19.5點

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