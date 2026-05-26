恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數193136張減逾四萬四張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(22日)共為193136張，較前減44693張；若計入其他月份的未平倉合約，總數314623張，減11386張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/05(五)
|193136
|-44693
|314623
|-11386
|21/05(四)
|237829
|8465
|326009
|25404
|20/05(三)
|229364
|6087
|300605
|8087
|19/05(二)
|223277
|-8534
|292518
|-7987
|18/05(一)
|231811
|-6607
|300505
|-5024
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/05(五)
|114914
|-5862
|175606
|3211
|21/05(四)
|120776
|1252
|172395
|9572
|20/05(三)
|119524
|-1267
|162823
|1543
|19/05(二)
|120791
|3687
|161280
|4037
|18/05(一)
|117104
|2592
|157243
|2165
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社26日專訊》
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