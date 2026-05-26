  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
期貨新聞

26/05/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數193136張減逾四萬四張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(22日)共為193136張，較前減44693張；若計入其他月份的未平倉合約，總數314623張，減11386張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
22/05(五)193136-44693314623-11386
21/05(四)237829846532600925404
20/05(三)22936460873006058087
19/05(二)223277-8534292518-7987
18/05(一)231811-6607300505-5024

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
22/05(五)114914-58621756063211
21/05(四)12077612521723959572
20/05(三)119524-12671628231543
19/05(二)12079136871612804037
18/05(一)11710425921572432165

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社26日專訊》

【你點睇？】牛頭角的士奪命車禍釀1死4傷，涉事70歲司機被捕，你認為當局應否收緊高齡職業司機發牌要求？► 立即投票

上一篇新聞︰26/05/2026 09:08  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7538.8升47.8點

下一篇新聞︰26/05/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數198136張減逾七萬一張

其他
More

26/05/2026 09:15  期指高開51點報25605，國指期貨升21點報8565

26/05/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數105824張，減55136張

22/05/2026 19:09  《再戰明天》美國公布達拉斯製造業活動指數，小米公布業績

22/05/2026 19:08  《日入而息》中證監對老虎、富途及長橋沒收違法所得及嚴厲處罰，極兔速遞、中國鋁業及百濟神州染藍

22/05/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報25330點，跌224點，低水276點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

定期存款 | 一周定存合集，港元定存掀加息戰，滙豐3個月高達...

24/05/2026 10:55

貨幣攻略

狂人打爛美國牌，京促互利穩關係

22/05/2026 10:38

大國博弈

說說心理話

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區