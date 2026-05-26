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26/05/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報25523點，跌2點，低水76點

　　即月期指在夜期時段開市報25520點，跌5點，低水79點，最新報25523點，跌2點，低水76點，合約成交527張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8569點，升4點，低水8點，最新報8562點，跌3點，低水15點，合約成交871張。
《經濟通通訊社26日專訊》

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