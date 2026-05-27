  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
期貨新聞

27/05/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數142371張減逾五萬五張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為142371張，較前減55765張；若計入其他月份的未平倉合約，總數344308張，增34508張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
26/05(二)142371-5576534430834508
22/05(五)198136-71872309800-28594
21/05(四)2700081028333839418171
20/05(三)25972547643202235835
19/05(二)254961-1856314388-505

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
26/05(二)38641-333421363733222
22/05(五)71983-22045133151-6853
21/05(四)9402832021400043157
20/05(三)9082614341368472630
19/05(二)8939226931342172704

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社27日專訊》

【你點睇？】黎家盈隨神舟二十三號升空，成為首位港產太空人，你認為香港未來應否投放更多資源發展航天科技？► 立即投票

上一篇新聞︰27/05/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數151123張減逾四萬二張

下一篇新聞︰27/05/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數83678張，減22146張

其他
More

26/05/2026 19:28  《再戰明天》新西蘭央行公布議息結果，快手石藥公布業績

26/05/2026 19:27  《日入而息》小米首季少賺43%並啟動200億回購計劃，中國傳出境管理措施擴展至阿里等頂尖AI人才

26/05/2026 17:44  《外圍焦點》加拿大央行副總裁發表講話，美國公布達拉斯製造業活動指數

26/05/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報25523點，跌2點，低水76點

26/05/2026 16:46  即月期指最後交易價25525跌29點，成交163394張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

賴清德堅持親美抗中，終究飛蛾撲火

26/05/2026 12:02

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港元定存掀加息戰，滙豐3個月高達...

24/05/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區