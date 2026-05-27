恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數142371張減逾五萬五張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為142371張，較前減55765張；若計入其他月份的未平倉合約，總數344308張，增34508張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/05(二)
|142371
|-55765
|344308
|34508
|22/05(五)
|198136
|-71872
|309800
|-28594
|21/05(四)
|270008
|10283
|338394
|18171
|20/05(三)
|259725
|4764
|320223
|5835
|19/05(二)
|254961
|-1856
|314388
|-505
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/05(二)
|38641
|-33342
|136373
|3222
|22/05(五)
|71983
|-22045
|133151
|-6853
|21/05(四)
|94028
|3202
|140004
|3157
|20/05(三)
|90826
|1434
|136847
|2630
|19/05(二)
|89392
|2693
|134217
|2704
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社27日專訊》
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