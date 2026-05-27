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27/05/2026 09:15

期指高開79點報25605，國指期貨升35點報8600

　　期指高開79點報25605，國指期貨高開35點報8600，科指期貨高開21點報4963。
《經濟通通訊社27日專訊》

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