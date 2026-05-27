【夜期時段】即月期指最新報25284點，升19點，低水44點

即月期指在夜期時段開市報25267點，升2點，低水61點，最新報25284點，升19點，低水44點，合約成交441張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8451點，升6點，低水12點，最新報8456點，升11點，低水7點，合約成交355張。
《經濟通通訊社27日專訊》
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27/05/2026 17:20
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