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28/05/2026 09:15

期指低開34點報25231，國指期貨升4點報8449

　　期指低開34點報25231，國指期貨高開4點報8449，科指期貨高開1點報4904。
《經濟通通訊社28日專訊》

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