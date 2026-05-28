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28/05/2026 17:30

【夜期時段】6月期指最新報24855點，升10點，低水151點

　　是日期指結算，6月期指在夜期時段開市報24845點，無升跌，低水161點，最新報24855點，升10點，低水151點，合約成交221張。
　　6月國指期貨在夜期時段開市報8305點，升4點，低水59點，最新報8305點，升4點，低水59點，合約成交330張。
《經濟通通訊社28日專訊》

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