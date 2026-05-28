【夜期時段】6月期指最新報24855點，升10點，低水151點

是日期指結算，6月期指在夜期時段開市報24845點，無升跌，低水161點，最新報24855點，升10點，低水151點，合約成交221張。

6月國指期貨在夜期時段開市報8305點，升4點，低水59點，最新報8305點，升4點，低水59點，合約成交330張。

《經濟通通訊社28日專訊》