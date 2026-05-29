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期貨新聞

29/05/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數142050張，增11043張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為142050張，較前增11043張；若計入其他月份的未平倉合約，總數153397張，增11109張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
28/05(四)1420501104315339711109
27/05(三)46606-37072188894-6860
26/05(二)83678-2214619575436826
22/05(五)105824-55136158928-30020
21/05(四)160960-1323188948-150

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
28/05(四)44426-308553387-3033
27/05(三)15370-1461771790-6580
26/05(二)29987-41977837015200
22/05(五)34184-1784663170-4598
21/05(四)52030-179967768-1294

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社29日專訊》

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