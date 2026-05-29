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29/05/2026 16:31

即月期指最後交易價24990升145點，低水192點

　　即月期指最後交易價24990，升145點，低水192點，暫成交98292張。即月國指期貨最後交易價8363，升62點，低水63點，暫成交115172張。另外，即月科指期貨最後交易價4870，跌3點，低水14點，暫成交187163張。
《經濟通通訊社29日專訊》

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