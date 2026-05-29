【夜期時段】即月期指最新報25001點，升11點，低水181點

即月期指在夜期時段開市報24982點，跌8點，低水200點，最新報25001點，升11點，低水181點，合約成交621張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8386點，升23點，低水40點，最新報8366點，升3點，低水60點，合約成交881張。

《經濟通通訊社29日專訊》