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29/05/2026 19:18

《再戰明天》中國公布PMI，美團公布業績

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國5月製造業及非製造業PMI 31日公布
▷ 美團1日公布業績
▷ 多國下周公布PMI等經濟數據

　　中國公布PMI，及美團公布業績，料為下周一（1日）市場焦點。

　　新西蘭及新加坡假期休市。各國重要經濟活動方面，下周一本港時間8:30am，美聯儲理事鮑威爾在約翰·F·肯尼迪勇氣獎頒獎典禮上發表得獎感言；同一時間，歐洲央行執委施納貝爾在韓國央行年度會議上發表演講，作為其向韓國央行總裁申鉉松致意的一部分。

*歐元區公布失業率，美國公布製造業PMI*

　　數據方面，下周日（31日）9:30am（本港時間．下同），中國公布5月製造業採購經理人指數，料由50.3降至50；5月非製造業採購經理人指數料由49.4升至49.5；5月綜合採購經理人指數。下周一7:00am，澳洲公布5月製造業採購經理人指數。4:00pm，歐元區公布4月貨幣供應M3，年率升幅料由3.2%收窄至3.1%。4:30pm，英國公布5月製造業採購經理人指數。5:00pm，歐元區公布4月失業率，料維持於6.2%。9:45pm，美國公布5月製造業採購經理人指數，料由54.5升至55.3。10:00pm，美國公布5月ISM製造業指數，料由52.7升至53.2。

　　在本港，下周日公布業績的公司有:匯量科技(01860)等。

　　下周一公布業績的公司有:美團-W(03690)等。

　　下周三（3日）公布業績的公司有:知乎-W(02390)等。

　　下周四（4日）公布業績的公司有:廸生創建(00113)等。

　　下周五（5日）公布業績的公司有:翼菲科技(06871)等。
《經濟通通訊社29日專訊》

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