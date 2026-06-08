即月期指最後交易價24564跌324點，成交105984張

即月期指最後交易價24564，跌324點，低水93點，成交105984張。即月國指期貨最後交易價8322，跌86點，低水19點，成交109682張。另外，即月科指期貨最後交易價4751，跌129點，低水5點，成交195700張。

《經濟通通訊社8日專訊》