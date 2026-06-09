  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
期貨新聞

09/06/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數157647張，增6521張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為157647張，較前增6521張；若計入其他月份的未平倉合約，總數172506張，增8607張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
08/06(一)15764765211725068607
05/06(五)15112618391638992243
04/06(四)14928795181616569787
03/06(三)139769199151869268
02/06(二)139570-2019151601-1801

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
08/06(一)529693231628793309
05/06(五)49738-84859570-651
04/06(四)505864671602214773
03/06(三)459157887554488011
02/06(二)38028-299947437-2881

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社9日專訊》

【你點睇？】「Save Lily」父母獲證實與男嬰有血緣關係，你認為在確認親生關係後，政府是否仍應繼續介入調查？今次事件中，社會是否對涉事父母過早作出負面判斷？ ► 立即投票

上一篇新聞︰09/06/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數259689張增9280張

下一篇新聞︰08/06/2026 19:28  《再戰明天》中國公布進出口數據，美國公布批發庫存等數據

其他
More

09/06/2026 09:15  期指低開64點報24500，國指期貨升8點報8330

09/06/2026 09:07  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7395.25跌20.75點

09/06/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數263161張減5824張

08/06/2026 19:24  《日入而息》傳騰訊發美元及人民幣離岸債券籌30億美元，「粵車南下」擴展至大灣區九市

08/06/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報24572點，升8點，低水85點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第102日，特朗普稱未來兩周內宣布全面...

09/06/2026 09:11

中東戰火

日菲侵門踏戶，綠營視而不見

09/06/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，本港發鈔行連環搶存，中銀香港新增...

07/06/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區