《外圍焦點》美國公布進出口等數據

隨著SpaceX招股本周進入倒數，美股科技及晶片股昨日反彈，納斯達克100指數創逾一周最大漲幅。標指升21.99點或0.3%，報7405.73點；納指升220.23點或0.86%，報25929.66點。道指收市倒跌80.77點或0.16%，報50786.01點。港股方面，恒生指數收市報24565，跌91點或0.4%，成交3089億元。



各國重要經濟活動方面，10日凌晨12:30am，歐洲央行總裁拉加德、管理委員會與歐盟氣候行動執委胡克斯特拉舉行非正式晚宴並交換意見。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布4月出口，月率升幅料由2%擴大至2.4%；4月進口月率升幅料由2.3%收窄至1.6%；4月貿易收支料由負603億美元收窄至負561億美元。10:00pm，美國公布4月批發庫存，月率升幅料由1.3%收窄至0.6%；4月批發貿易月率升幅料由2.8%收窄至1.2%；5月成屋銷售料由402萬升至407萬，月率升幅料由0.2%擴大至1.1%。



在美國，今日公布業績的公司有：億航智能(US.EH)等。

《經濟通通訊社9日專訊》