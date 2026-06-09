恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數263161張減5824張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為263161張，較前減5824張；若計入其他月份的未平倉合約，總數274367張，減5739張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|08/06(一)
|263161
|-5824
|274367
|-5739
|05/06(五)
|268985
|15741
|280106
|16627
|04/06(四)
|253244
|-4789
|263479
|-5002
|03/06(三)
|258033
|-8002
|268481
|-7866
|02/06(二)
|266035
|14788
|276347
|15606
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|08/06(一)
|135678
|794
|144429
|1007
|05/06(五)
|134884
|-1966
|143422
|-1378
|04/06(四)
|136850
|628
|144800
|427
|03/06(三)
|136222
|-11911
|144373
|-11874
|02/06(二)
|148133
|3702
|156247
|4472
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社9日專訊》
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