恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數256944張減4999張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為256944張，較前減4999張；若計入其他月份的未平倉合約，總數287891張，減4260張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/06(三)
|256944
|-4999
|287891
|-4260
|09/06(二)
|261943
|2254
|292151
|2536
|08/06(一)
|259689
|9280
|289615
|10248
|05/06(五)
|250409
|9736
|279367
|10735
|04/06(四)
|240673
|9094
|268632
|9199
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/06(三)
|91164
|3240
|113733
|3835
|09/06(二)
|87924
|1699
|109898
|2012
|08/06(一)
|86225
|3004
|107886
|3966
|05/06(五)
|83221
|5257
|103920
|5575
|04/06(四)
|77964
|2810
|98345
|2986
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》
【你點睇？】國家主席習近平於6月8日起訪問北韓兩天。你認為習近平今次訪朝，最有可能達成哪項目標？► 立即投票