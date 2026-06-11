即月期指最後交易價24163跌115點，低水86點

即月期指最後交易價24163，跌115點，低水86點，暫成交101890張。即月國指期貨最後交易價8184，跌94點，低水33點，暫成交106152張。另外，即月科指期貨最後交易價4648，跌62點，低水8點，暫成交170527張。

《經濟通通訊社11日專訊》