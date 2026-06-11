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11/06/2026 19:54

《再戰明天》德國公布CPI，美國公布密大消費者信心指數

　　德國公布CPI，及美國公布密大消費者信心指數，料為周五（12日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，歐洲經濟暨財政事務理事會(ECOFIN)會議舉行，歐洲央行管委武伊契奇出席。周五本港時間8:00am，新西蘭央行助理總裁西爾克發表講話。

*日本及英國公布工業生產*

　　數據方面，周五12:30pm（本港時間．下同），日本公布4月產能利用率；4月工業生產。2:00pm，英國公布4月服務業指數，月率料由0.3%逆轉至下滑0.1%；4月工業生產年率料下滑0.1%，月率料由下滑0.2%改善至升0.1%。同一時間，德國公布5月消費者物價指數，月率料由0.6%逆轉至下滑0.2%，年率升幅料由2.9%收窄至2.6%。4:30pm，香港公布第一季工業生產；第一季生產者物價指數。10:00pm，美國公布6月密歇根大學消費者信心指數，料由44.8升至46。

　　在本港，明日公布業績的公司有:海峽石油化工(00852)、龍翼航空科技(00918)、美捷滙控股(01389)、達豐設備(02153)、榮智控股(06080)等。
《經濟通通訊社11日專訊》

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