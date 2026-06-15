恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數250637張，減逾萬六張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(12日)共為250637張，較前減16495張；若計入其他月份的未平倉合約，總數286375張，減15874張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/06(五)
|250637
|-16495
|286375
|-15874
|11/06(四)
|267132
|10188
|302249
|14358
|10/06(三)
|256944
|-4999
|287891
|-4260
|09/06(二)
|261943
|2254
|292151
|2536
|08/06(一)
|259689
|9280
|289615
|10248
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/06(五)
|80283
|-5379
|107737
|-4830
|11/06(四)
|85662
|-5502
|112567
|-1166
|10/06(三)
|91164
|3240
|113733
|3835
|09/06(二)
|87924
|1699
|109898
|2012
|08/06(一)
|86225
|3004
|107886
|3966
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社15日專訊》
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