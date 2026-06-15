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期貨新聞

15/06/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數247885張，減逾萬六張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(12日)共為247885張，較前減16368張；若計入其他月份的未平倉合約，總數260364張，減16639張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
12/06(五)247885-16368260364-16639
11/06(四)2642531008127700311176
10/06(三)254172-6203265827-6355
09/06(二)260375-2786272182-2185
08/06(一)263161-5824274367-5739

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
12/06(五)15390754281637125349
11/06(四)14847937341583634380
10/06(三)144745-2971153983-2851
09/06(二)1477161203815683412405
08/06(一)1356787941444291007

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社15日專訊》

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