恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數247885張，減逾萬六張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(12日)共為247885張，較前減16368張；若計入其他月份的未平倉合約，總數260364張，減16639張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/06(五)
|247885
|-16368
|260364
|-16639
|11/06(四)
|264253
|10081
|277003
|11176
|10/06(三)
|254172
|-6203
|265827
|-6355
|09/06(二)
|260375
|-2786
|272182
|-2185
|08/06(一)
|263161
|-5824
|274367
|-5739
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/06(五)
|153907
|5428
|163712
|5349
|11/06(四)
|148479
|3734
|158363
|4380
|10/06(三)
|144745
|-2971
|153983
|-2851
|09/06(二)
|147716
|12038
|156834
|12405
|08/06(一)
|135678
|794
|144429
|1007
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社15日專訊》
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