【夜期時段】即月期指最新報24810點，跌22點，低水33點

即月期指在夜期時段開市報24828點，跌4點，低水15點，最新報24810點，跌22點，低水33點，合約成交275張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8399點，升24點，高水23點，最新報8367點，跌8點，低水9點，合約成交411張。

《經濟通通訊社15日專訊》