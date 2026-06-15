【夜期時段】即月期指最新報24810點，跌22點，低水33點

即月期指在夜期時段開市報24828點，跌4點，低水15點，最新報24810點，跌22點，低水33點，合約成交275張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8399點，升24點，高水23點，最新報8367點，跌8點，低水9點，合約成交411張。
《經濟通通訊社15日專訊》
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15/06/2026 17:20
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