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15/06/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報24810點，跌22點，低水33點

　　即月期指在夜期時段開市報24828點，跌4點，低水15點，最新報24810點，跌22點，低水33點，合約成交275張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8399點，升24點，高水23點，最新報8367點，跌8點，低水9點，合約成交411張。
《經濟通通訊社15日專訊》

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