  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
期貨新聞

15/06/2026 19:11

《再戰明天》澳洲及日本央行公布議息結果，中國公布工業生產等數據

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 澳洲及日本央行16日公布議息結果
▷ 中國16日公布5月工業生產及零售銷售數據
▷ 美聯儲16日開始為期兩日利率會議

　　澳洲及日本央行公布議息結果，及中國公布工業生產等數據，料為周二（16日）市場焦點。

*美儲局一連兩日議息，美國公布進出口物價等數據*

　　各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩天的利率會議（至17日）。周二本港時間12:30pm，澳洲央行發布貨幣政策決定聲明；1:30pm，總裁布洛克舉行新聞發布會。2:30pm，日本央行副總裁內田真一在政策會議後舉行新聞發布會。晚上9:10pm，歐洲央行執委連恩參加路透NEXT Europe 2026現場對話。

　　數據方面，周二日本公布官方指標利率，料由0.75%升上1%。10:00am（本港時間．下同），中國公布5月工業生產，年率升幅料由4.1%擴大至4.3%；5月零售銷售年率料由0.2%逆轉至下滑0.2%；5月失業率料維持於5.2%。12:30pm，澳洲公布官方指標利率，料維持於4.35%。8:30pm，美國公布5月建築許可，月率料由4.4%逆轉至下滑0.6%；5月出口物價，月率升幅料由3.3%收窄至0.6%；5月進口物價月率升幅料由1.9%收窄至1%，年率升幅料由4.2%擴大至5.7%；5月新屋動工料由146.5萬降至143萬，月率跌幅料由2.8%收窄至1.9%。

　　在本港，明日公布業績的公司有:新世紀集團(00234)等。

　　此外，明日果下科技(02655)將有基石投資者持股解禁。

　　另外，英倫銀行周四（18日）公布議息結果。
《經濟通通訊社15日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

下一篇新聞︰15/06/2026 19:06  《日入而息》大家樂全年少賺近三成啟動五千萬元回購計劃，傳小紅書最快本月底秘密申港上市

其他
More

15/06/2026 17:57  《外圍焦點》美國公布紐約聯儲製造業指數等數據

15/06/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報24810點，跌22點，低水33點

15/06/2026 16:46  即月期指最後交易價24832升131點，成交74054張

15/06/2026 16:31  即月期指最後交易價24832升131點，低水11點

15/06/2026 15:09  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7591.25升93.75點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，美國減息步伐不明朗無阻港銀定存加...

14/06/2026 10:55

貨幣攻略

中東戰火 | 伊朗戰火第105日，特朗普烽火戲炒家，德黑蘭否...

12/06/2026 10:53

中東戰火

中國經濟領跑，為何A股市值不及美

12/06/2026 09:56

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區