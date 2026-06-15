《再戰明天》澳洲及日本央行公布議息結果，中國公布工業生產等數據

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澳洲及日本央行公布議息結果，及中國公布工業生產等數據，料為周二（16日）市場焦點。



*美儲局一連兩日議息，美國公布進出口物價等數據*



各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩天的利率會議（至17日）。周二本港時間12:30pm，澳洲央行發布貨幣政策決定聲明；1:30pm，總裁布洛克舉行新聞發布會。2:30pm，日本央行副總裁內田真一在政策會議後舉行新聞發布會。晚上9:10pm，歐洲央行執委連恩參加路透NEXT Europe 2026現場對話。



數據方面，周二日本公布官方指標利率，料由0.75%升上1%。10:00am（本港時間．下同），中國公布5月工業生產，年率升幅料由4.1%擴大至4.3%；5月零售銷售年率料由0.2%逆轉至下滑0.2%；5月失業率料維持於5.2%。12:30pm，澳洲公布官方指標利率，料維持於4.35%。8:30pm，美國公布5月建築許可，月率料由4.4%逆轉至下滑0.6%；5月出口物價，月率升幅料由3.3%收窄至0.6%；5月進口物價月率升幅料由1.9%收窄至1%，年率升幅料由4.2%擴大至5.7%；5月新屋動工料由146.5萬降至143萬，月率跌幅料由2.8%收窄至1.9%。



在本港，明日公布業績的公司有:新世紀集團(00234)等。



此外，明日果下科技(02655)將有基石投資者持股解禁。



另外，英倫銀行周四（18日）公布議息結果。

《經濟通通訊社15日專訊》