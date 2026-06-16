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16/06/2026 17:39

《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布進出口物價等數據

　　美伊已完成簽署諒解備忘錄的電子版文件，美國總統特朗普稱霍爾木茲海峽已部分重開。美股三大指數昨日齊走高，道指創下盤中及收市新高。道指收市升468.77點或0.92%，報51671.03點；標指升122.83點或1.65%，報7554.29點；納指升795.1點或3.07%，報26683.94點。港股方面，恒生指數收市報24493，跌348點或1.4%，成交2499億元。

　　各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩天的利率會議（至17日）。本港時間今晚9:10pm，歐洲央行執委連恩參加路透NEXT Europe 2026現場對話。

　　數據方面，今晚8:30pm，美國公布5月建築許可，月率料由4.4%逆轉至下滑0.9%；5月出口物價月率升幅料由3.3%收窄至0.9%，年率升幅料由8.8%擴大至10.2%；5月進口物價月率升幅料由1.9%收窄至1%，年率升幅料由4.2%擴大至5.7%；5月新屋動工料由146.5萬降至143萬，月率跌幅料由2.8%收窄至2%。
《經濟通通訊社16日專訊》

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