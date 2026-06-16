即月期指最後交易價24484跌348點，成交76889張

即月期指最後交易價24484，跌348點，低水10點，成交76889張。即月國指期貨最後交易價8237，跌138點，低水3點，成交84109張。另外，即月科指期貨最後交易價4662，跌108點，高水3點，成交129630張。

《經濟通通訊社16日專訊》