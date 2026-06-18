《外圍焦點》英倫銀行公布議息結果，美國公布申請失業救濟金人數

聯儲局新任主席沃什首次主持聯邦公開市場委員會會議，雖然一如預期維持利率不變，但未提交利率預測，提升市場加息預期。美國股市昨日（17日）先升後倒跌。道指收市跌507.12點或0.98%，報51492.55點；標指跌91.25點或1.21%，報7420.1點；納指跌354.69點或1.34%，報26021.66點。港股方面，恒生指數收市報23924，跌387點或1.6%，成交3587億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:00pm，英倫銀行公布利率決議，並在決議公布後發布會議記錄。8:15pm，歐洲央行執委連恩在德意志銀行論壇參加主題為「不確定環境下的貨幣政策制定」的會議。



數據方面，今晚7:00pm，英國公布官方指標利率，料維持於3.75%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由179.5萬降至178.9萬；首次申請失業救濟金人數料由22.9萬降至22.5萬。10:00pm，美國公布4月領先指標；5月領先指標料維持於0.1%。明日4:00am，美國公布4月長期資本流動。

《經濟通通訊社18日專訊》