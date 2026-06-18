即月期指最後交易價23892跌371點，成交104666張

即月期指最後交易價23892，跌371點，低水33點，成交104666張。即月國指期貨最後交易價7960，跌159點，低水16點，成交136851張。另外，即月科指期貨最後交易價4595，跌60點，低水9點，成交127008張。
《經濟通通訊社18日專訊》
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18/06/2026 16:46
即月期指最後交易價23892，跌371點，低水33點，成交104666張。即月國指期貨最後交易價7960，跌159點，低水16點，成交136851張。另外，即月科指期貨最後交易價4595，跌60點，低水9點，成交127008張。
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