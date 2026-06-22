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期貨新聞

22/06/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數134681張，減16899張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周四(18日)共為134681張，較前減16899張；若計入其他月份的未平倉合約，總數155076張，減17043張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
18/06(四)134681-16899155076-17043
17/06(三)15158049821721196829
16/06(二)146598-1038165290-1327
15/06(一)147636-4094166617-3281
12/06(五)151730-18590169898-18739

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
18/06(四)520773092649703354
17/06(三)48985-229961616-702
16/06(二)512841696623181696
15/06(一)49588-114860622-901
12/06(五)50736-668361523-6770

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社22日專訊》

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