恒指期貨現貨月份未平倉合約總數134681張，減16899張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周四(18日)共為134681張，較前減16899張；若計入其他月份的未平倉合約，總數155076張，減17043張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|18/06(四)
|134681
|-16899
|155076
|-17043
|17/06(三)
|151580
|4982
|172119
|6829
|16/06(二)
|146598
|-1038
|165290
|-1327
|15/06(一)
|147636
|-4094
|166617
|-3281
|12/06(五)
|151730
|-18590
|169898
|-18739
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|18/06(四)
|52077
|3092
|64970
|3354
|17/06(三)
|48985
|-2299
|61616
|-702
|16/06(二)
|51284
|1696
|62318
|1696
|15/06(一)
|49588
|-1148
|60622
|-901
|12/06(五)
|50736
|-6683
|61523
|-6770
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社22日專訊》
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