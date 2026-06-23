恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數255249張，增逾萬八張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為255249張，較前增18516張；若計入其他月份的未平倉合約，總數322513張，增25504張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/06(一)
|255249
|18516
|322513
|25504
|18/06(四)
|236733
|-29657
|297009
|-25949
|17/06(三)
|266390
|25811
|322958
|46126
|16/06(二)
|240579
|3210
|276832
|3787
|15/06(一)
|237369
|-13268
|273045
|-13330
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/06(一)
|103584
|-2880
|153330
|-837
|18/06(四)
|106464
|2818
|154167
|4506
|17/06(三)
|103646
|14649
|149661
|32639
|16/06(二)
|88997
|6001
|117022
|6561
|15/06(一)
|82996
|2713
|110461
|2724
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社23日專訊》
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