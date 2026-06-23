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期貨新聞

23/06/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數236308張，增逾萬張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為236308張，較前增10948張；若計入其他月份的未平倉合約，總數253833張，增13146張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
22/06(一)2363081094825383313146
18/06(四)225360-17836240687-16964
17/06(三)243196-7034257651-5943
16/06(二)2502301385726359414449
15/06(一)236373-11512249145-11219

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
22/06(一)14376910421587222965
18/06(四)142727-5634155757-4454
17/06(三)148361-4110160211-2747
16/06(二)15247161051629586557
15/06(一)146366-7541156401-7311

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社23日專訊》

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